I sondaggisti: "Salvini in caduta, ha perso credibilità e la gente si è stufata"

Tempo di lettura: 2 minuti

Il calo della Lega nei sondaggi procede costantemente. L'Adnkronos ha intervistato due famosi sondaggisti italiani, Nicola Piepoli e Luigi Crespi, che hanno entrambi confermato questo dato, spiegandone le motivazioni. "Matteo Salvini? Sì, è vero", dice Piepoli, "è in sensibile caduta, ma il 25% però non glielo leva nessuno. I voti reali della Lega sono un quarto del mercato, è un grande partito, mostra un dato di crescita assoluta, ricordiamoci che Salvini ha preso il partito al 7% e poi l'ha portato al 35%. Certo si era gonfiato troppo, aveva sostenuto troppo idee antieuropee, anticristiane, tipo l'idea di mandare al diavolo gli extracomunitari e in un sistema civile questo conta". Più salda in questo momento la linea di ...

