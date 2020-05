Fiorentina, Dalbert: «La vita di un essere umano vale più del calcio» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il terzino della Fiorentina Dalbert ha espresso le sue considerazioni in merito all’eventuale ripresa della Serie A Henrique Dalbert ha parlato della possibile ripartenza della Serie A: «Noi giocatori vorremmo tornare a giocare, ma la vita di un essere umano vale più del calcio. Conta la sicurezza di tutti, atleti compresi. Non ha senso forzare un campionato nel mezzo di una pandemia globale». «Dobbiamo ripartire gradualmente e proteggerci. L’isolamento è estenuante fisicamente e mentalmente, ma almeno siamo al sicuro. Tornare in campo è frettoloso, ovviamente noi siamo sempre pronti a svolgere il nostro lavoro», ha concluso il terzino della Fiorentina ai microfoni di Globo Esporte. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - situazione prestiti : un anno in più per Biraghi e Dalbert

