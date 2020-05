Fiorello | “A Sanremo 2021 dovranno esserci anche Bugo e Morgan” Poi svela un retroscena

(Di giovedì 7 maggio 2020) Oltre 30 minuti di chiacchiere e battute fra due amici e due showman che si conosco e fanno da spalla l’uno all’altro. Oltre trenta minuti in diretta su Instagram in cui ricordano il riuscitissimo Festival di2020 tra risate e riflessioni in leggerezza e in cui Amadeus cerca di convincereadper la seconda volta perché quello che verrà sarà un inedito, il primo Festival dopo il coronavirus. E alla fine, proprio alla fine, nell’ultimo secondo prima che la telecamerina del pc di Fiore si chiuda, Amadeus la spunta: “Mi convincerà pure quest’anno. Beh, potrebbe essere la mia ultima cosa. Ecco, mi è venuta questa idea adesso! Faccio, come va va e chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni. Già è pure troppo. Largo ai giovani e io me ne vado. ...

Fiorello : E comunque gia nel 2001 l’avevo mutandato!!! #Amadeus @SanremoRai #sanremo - RadioItalia : Festival di #Sanremo2021: torna la coppia Amadeus-Fiorello - Adnkronos : #Fiorello e il bis a #Sanremo: 'Faccio il Festival e chiudo la carriera' - MutiLeonilde : RT @belfiore_ale: Tema Sanremo• Amadeus stolkerizza Rosario per Sanremo, Rosario che deve pensare lo chiude in gabbia, Ama canta “Liberatem… - fainformazione : Fiorello pronto a dire addio alla Tv: 'Faccio Sanremo 2021 con Amadeus e chiudo la carriera' - Spett Fiorello, sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello Sanremo

"Per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con 'Striscia la Notizia' e Gerry Scotti". Non ha perso il sorriso Giovanna Botteri: in ...Quello del 2021 non sarà però il mio secondo Festival, ma il primo dopo il coronavirus”. Tra il serio e il faceto, la diretta va avanti per circa 40 minuti e Fiorello strappa la promessa definitiva a ...