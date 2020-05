Ecco il test rapido sulla saliva | svela i contagi in pochi minuti

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Marco Gentile Lorenzo Azzi è uno degli ideatori, insieme al professore Mauro Fasano, delre: "Servirà come screening di massa per scovare gli asintomatici e non solo" Ilre (Trs), funziona ed è in grado di rilevare nell'arco dila presenza del coronavirus. Questo prezioso strumento diagnostico sarà presto in produzione e sarà molto utile in questa fase 2 e per tutte quelle a venire. Questosarà utile per individuare gli asintomatici positivi al virus, per diminuire la pressione sui vari centri diagnostici e per tentare di riaprire diverse attività sociali e produttive in sicurezza. Padri di questa fantastica idea sono Lorenzo Azzi, ricercatore di malattie odontostomatologiche presso l’Università degli Studi dell’Insubria, specialista in chirurgia orale, ...