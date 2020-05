Dopo NCIS Pauley Perrette fa flop con Broke, cancellata dopo pochi episodi (Di giovedì 7 maggio 2020) Non è stato un ritorno felice, quello di Pauley Perrette sul piccolo schermo dopo l'addio a NCIS 15. L'ex Abby Sciuto del procedural di CBS è tornata sulla stessa rete con Broke, in un ruolo comico per lei inedito, ma la serie è già stata bocciata poche settimane dopo il debutto. Sono bastati solo cinque episodi perché la rete decidesse la cancellazione di questa comedy a sfondo familiare, in cui la Perrette interpreta una madre single in difficoltà economiche costretta ad ospitare la famiglia di sua sorella dopo che il cognato è finito in bancarotta. La curiosità del pubblico per la nuova veste comica dell'attrice evidentemente non è stata tale da garantire un riscontro sufficiente in termini di share. CBS ha invece rinnovato sia NCIS che la maggior parte degli altri procedural della rete, da Blue Bloods a FBI, ... Leggi su optimagazine Il segreto anticipazioni : dov’è Francisca? Matias torna a Puente Viejo dopo l’amnistia?

Il segreto anticipazioni : Raimundo cerca Francisca - ma che fine ha fatto 4 anni dopo la Montenegro?

Il segreto anticipazioni prossime puntate : 4 anni dopo Francisca scomparsa nel nulla - che fine ha fatto? (Di giovedì 7 maggio 2020) Non è stato un ritorno felice, quello disul piccolo schermol'addio a15. L'ex Abby Sciuto del procedural di CBS è tornata sulla stessa rete con, in un ruolo comico per lei inedito, ma la serie è già stata bocciata poche settimaneil debutto. Sono bastati solo cinqueperché la rete decidesse la cancellazione di questa comedy a sfondo familiare, in cui lainterpreta una madre single in difficoltà economiche costretta ad ospitare la famiglia di sua sorellache il cognato è finito in bancarotta. La curiosità del pubblico per la nuova veste comica dell'attrice evidentemente non è stata tale da garantire un riscontro sufficiente in termini di share. CBS ha invece rinnovato siache la maggior parte degli altri procedural della rete, da Blue Bloods a FBI, ...

hqvale_ : 'Ma perché hai quella faccia?' scusa mamma se sto cercando di trattenere le lacrime dopo che mio padre mi sta urlan… - EndgameThrone : @thund3rass A chi lo dici,per non parlare del fatto che ancora oggi sono nera perché Jenny interruppe il 'discorso'… - thund3rass : RT @EndgameThrone: @thund3rass Credimi, è stato difficile guardare le puntate senza Tony,ti confesso che inizialmente l'ho fatto per Gibbs… - EndgameThrone : @thund3rass Credimi, è stato difficile guardare le puntate senza Tony,ti confesso che inizialmente l'ho fatto per G… - reyeshades : devo dire che dopo che ziva se n’è andata ho fatto fatica a guardare ncis perchè ritenevo nessuno potesse essere al… -