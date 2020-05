Coronavirus, la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei: al voto astensione di Lega e FdI, due i contrari (Di giovedì 7 maggio 2020) La Camera ha approvato con un emendamento che permette la ripresa delle Messe dopo un accordo con la Cei sulla sicurezza durante le celebrazioni religiose. L’emendamento, con una riformulazione, è stato presentato da Stefano Ceccanti (Pd), De Filippo (Iv) e Roberto Occhiuto (FI). Il decreto inserisce la sospensione delle “cerimonie civili e religiose tra le attività che il governo può decidere per contrastare il Coronavirus” ma aggiunge però la previsione che il governo debba procedere anche “all’adozione di protocolli sanitari, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza”. Durante il dibattito la Lega, con Alessandro Pagano, e FdI hanno criticato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il question time alla Camera con i ministri Azzolina - Bonafede e Spadafora. Tra i temi anche la nomina capo Dap – la diretta

Alba Parietti : "Ho avuto il coronavirus - ora sto bene. Sono stata chiusa in camera per due settimane"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Camera Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera I penalisti di Bari attaccano l'organizzazione per il Coronavirus: "L’imputato ha il diritto alla presenza"

"L'imputato ha il diritto a un processo in presenza": lo ribadiscono gli avvocati penalisti, specificando che "a Bari l'organizzazione della giustizia penale è ostacolata dall'assoluta incapacità dell ...

Coronavirus, Fico "L'Italia si e' riscoperta comunita'"

ROMA (ITALPRESS) - "I dati della curva del contagio sono in netto miglioramento, questo significa che gli italiani si sono comportati nel migliore dei modi, l'Italia si e' riscoperta comunita' da Nord ...

