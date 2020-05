Coronavirus: Bertolaso, ‘malattia grave, io curato subito con clorochina’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – A contrarre il Covid-19 si prova “una paura terribile e angoscia. E’ una roulette russa, a me è andata molto bene, ho passato alcune giornate difficili, ma fortunatamente sono riuscito a riprendere bene tutta la situazione e ho ripreso subito a lavorare. Se non la provi sulla tua pelle non riesci a capirne la gravità”. Lo ha detto Guido Bertolaso, ospite di Stasera Italia su Rete4. L'articolo Coronavirus: Bertolaso, ‘malattia grave, io curato subito con clorochina’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Bertolaso - ‘a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private’

Coronavirus - Bertolaso : “L’Italia non è pronta per una seconda ondata - numero elevato morti per mancanza di posti in rianimazione”

Coronavirus - Bertolaso : “A Milano e nelle Marche ospedali in tempi record” (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – A contrarre il Covid-19 si prova “una paura terribile e angoscia. E’ una roulette russa, a me &e; andata molto bene, ho passato alcune giornate difficili, ma fortunatamente sono riuscito a riprendere bene tutta la situazione e ho ripresoa lavorare. Se non la provi sulla tua pelle non riesci a capirne la gravit&a;”. Lo ha detto Guido, ospite di Stasera Italia su Rete4. L'articolo, ‘malattia, iocon clorochina’ proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'malattia grave, io curato subito con clorochina'... - TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private'... - beppebottero : Dr. @Bertolaso_Guido ha detto che l'Italia non è ancora attrezzata per questa pandemia di #coronavirus, che non è f… - NataliniPaolo : #staseraitalia io sono di civitanova , qui si vocifera che c avete mangiato molto col #covidhospital ....… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bertolaso Coronavirus, Bertolaso: credo sia importante pensare anche a Fase 3 Affaritaliani.it Bertolaso: l'emergenza non è finita, non siamo pronti a una seconda ondata di contagi

«Il Paese deve ripartire, ma non possiamo dimenticare che questa è un’emergenza sanitaria, che non è affatto finita. Oggi ci sono stati 274 morti. Il Paese non è ancora attrezzato per fronteggiare da ...

Coronavirus: Bertolaso, 'a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore delle Marche spec ...

«Il Paese deve ripartire, ma non possiamo dimenticare che questa è un’emergenza sanitaria, che non è affatto finita. Oggi ci sono stati 274 morti. Il Paese non è ancora attrezzato per fronteggiare da ...Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore delle Marche spec ...