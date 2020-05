Conte-Renzi: partita chiusa (per il momento) (Di giovedì 7 maggio 2020) Un documento con le priorità del governo, su quel che si ha intenzione di fare nelle prossime settimane. E una deadline, scelta non a caso: la data della mozione di sfiducia che il centrodestra ha presentato nei confronti di Alfonso Bonafede. E’ stato questo il piatto forte messo sul tavolo da Italia viva nel suo incontro con Giuseppe Conte. Ma quella data, sempre non a caso, al momento non c’è. La conferenza dei capigruppo del Senato oggi ha deciso di non decidere. Il ministro della Giustizia è atteso per mercoledì in Senato per un’informativa. Le opposizioni reclamano per quel giorno il voto sul suo operato. Ma la questione, a questo punto, travalica il solo Bonafede, appeso ai voti Renziani. Matteo Renzi da tre giorni fa filtrare sibillinamente che “sta pensando il da farsi”, mentre i suoi dicono ufficialmente che no, non si ... Leggi su huffingtonpost Conte-Renzi : ecco la pace. E il premier salva Bonafede

Ecco cosa ha dato Conte a Renzi per salvare il governo

M5S stampella sempre più debole di Conte - costretto a convocare i renziani per mediare (Di giovedì 7 maggio 2020) Un documento con le priorità del governo, su quel che si ha intenzione di fare nelle prossime settimane. E una deadline, scelta non a caso: la data della mozione di sfiducia che il centrodestra ha presentato nei confronti di Alfonso Bonafede. E’ stato questo il piatto forte messo sul tavolo da Italia viva nel suo incontro con Giuseppe. Ma quella data, sempre non a caso, alnon c’è. La conferenza dei capigruppo del Senato oggi ha deciso di non decidere. Il ministro della Giustizia è atteso per mercoledì in Senato per un’informativa. Le opposizioni reclamano per quel giorno il voto sul suo operato. Ma la questione, a questo punto, travalica il solo Bonafede, appeso ai votiani. Matteoda tre giorni fa filtrare sibillinamente che “sta pensando il da farsi”, mentre i suoi dicono ufficialmente che no, non si ...

Maumol : 'Apertura di Conte a Iv è riconoscimento importante per Renzi'. Oggi a #RaiNews24 - fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - CarloCalenda : Per 50 anni abbiamo parlato di persone - Craxi, Berlusconi, D’Alema, Renzi, Salvini, Conte - e non di fatti. Siamo… - sostengo5 : RT @margare49097694: Repubblica di Salò Oggi la banda renzi in cagnesco si è presentata da Conte minacciando l uscita dal gov. Conte li… - enzo958 : RT @margare49097694: Repubblica di Salò Oggi la banda renzi in cagnesco si è presentata da Conte minacciando l uscita dal gov. Conte li… -