Assassin's Creed Valhalla tra i protagonisti dell'Inside Xbox di oggi ma non sarà mostrata una vera e propria demo gameplay (Di giovedì 7 maggio 2020) oggi stiamo per ricevere un nuovo video di Assassin's Creed Valhalla, ma probabilmente non è quello che vi aspettate.Da quando è stato confermato che Assassin's Creed Valhalla sarà tra i protagonisti dell'Inside Xbox di oggi, i fan hanno iniziato ad aspettare con ansia lo show per vedere finalmente il gameplay reale del gioco.Sfortunatamente, quello che sarà mostrato oggi non è una vera e propria demo gameplay. Il creative director di Valhalla, Ashraf Ismail, ha confermato su Twitter che quello che riceveremo oggi è solamente un "assaggio", essenzialmente un teaser del gameplay.Leggi altro... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla 'non sarà il gioco più lungo o più grande della serie'

Assassin's Creed Valhalla presenterà una 'struttura della trama' mai vista in nessun gioco fino ad ora

