Amici Speciali: il messaggio di Andreas Muller (Di giovedì 7 maggio 2020) Manca poco al debutto del nuovo programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha scritto l’ormai noto ballerino sui social Amici Speciali: il cast Presto su Canale 5 ci sarà il nuovo format del talent di Maria De Filippi chiamato Amici Speciali. Sappiamo che all’inizio era stato pensato in maniera diversa, ma il Coronavirus ha imposto delle modifiche. Adesso non si tratta più di una gara e una competizione, ma di uno spettacolo, una condivisione per beneficenza. Infatti, tutto il ricavato delle 4 puntate che vedremo in onda dal 22 maggio andrà alla Protezione Civile. La conduttrice l’aveva anticipato da tempo: i concorrenti sarebbero stati ex talenti di Amici e cantanti noti che provengono da altri percorsi. Ebbene, alla fine la scelta ufficiale è ricaduta su: Alberto Urso, Irama, Giordana Angi, Gaia Gozzi, The Kolors, Random, Michele Bravi, ... Leggi su kontrokultura Amici Speciali - Gaia e Random : lui pazzo della cantante - fan euforici

Riki ed Enrico Nigiotti ad Amici Speciali non ci saranno - ecco perché

Enrico Nigiotti ha rivelato perché non prenderà parte ad Amici Speciali (Di giovedì 7 maggio 2020) Manca poco al debutto del nuovo programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha scritto l’ormai noto ballerino sui social: il cast Presto su Canale 5 ci sarà il nuovo format del talent di Maria De Filippi chiamato. Sappiamo che all’inizio era stato pensato in maniera diversa, ma il Coronavirus ha imposto delle modifiche. Adesso non si tratta più di una gara e una competizione, ma di uno spettacolo, una condivisione per beneficenza. Infatti, tutto il ricavato delle 4 puntate che vedremo in onda dal 22 maggio andrà alla Protezione Civile. La conduttrice l’aveva anticipato da tempo: i concorrenti sarebbero stati ex talenti die cantanti noti che provengono da altri percorsi. Ebbene, alla fine la scelta ufficiale è ricaduta su: Alberto Urso, Irama, Giordana Angi, Gaia Gozzi, The Kolors, Random, Michele Bravi, ...

AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - nuvoleeparanoie : Non hanno fatto le squadre ad amici normale e le devono fare ad amici speciali ma il sensoooo #circozzi - __michi______ : RT @tecnolesa22: Se ad Amici Speciali spuntano anche solo per mezzo secondo Albano e Romina io denuncio Mediaset per disturbo della quiete… - Maria13357161 : Cioè, forse ci sono le squadre ad amici speciali e non le hanno fatte al serale? Beh, che dire... #AmiciSpeciali -