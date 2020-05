Amici Speciali al via venerdì 15 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Amici Speciali Habemus data per l’esordio di Amici Speciali. Maria De Filippi qualche settimana fa parlava di “non prima della metà di maggio”; il programma partirà esattamente a metà mese: la prima puntata venerdì 15 maggio. Il nuovo show, in onda per quattro appuntamenti nel prime time di Canale 5 fino al 5 giugno, andrà dunque a collocarsi nella stessa serata scelta quest’anno per il Serale di Amici, dopo diverse stagioni in cui è andato in onda di sabato (come gli altri programmi della De Filippi). Amici Speciali vedrà sette cantanti (Alberto Urso, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Michele Bravi, Random e The Kolors) e cinque ballerini (Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Javier Rojas e Umberto Gaudino) sfidarsi in una ‘maratona artistica’ in favore dell’Italia e della ... Leggi su davidemaggio Amici Speciali : il messaggio di Andreas Muller

