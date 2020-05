Uomini e donne, la ex fidanzata di Sirius: ‘Non credo nella relazione con Gemma Galgani’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) La conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius, nickname dietro cui si cela Nicola Vivarelli, sta destando molte perplessità, dentro e fuori lo studio di Uomini e donne. Il giovane (26 anni) si è infatti proposto come corteggiatore, via chat prima e dal vivo poi, della dama del trono over che ha 70 anni e malgrado entrambi si dicano sicuri di voler proseguire nella frequentazione sono molti gli attacchi che devono subire per la loro enorme differenza d’età. Ultime in ordine di tempo sono le osservazioni di Chiara Vannucci, ex fidanzata di Nicola. La ex di Nicola Vivarelli: “Gli interessa solo farsi vedere” Intervistata da Fanpage.it la ragazza commenta: “Uomini e donne l’ho seguito fino a quando mi sono trasferita a Londra e sì, Nicola è il mio ex fidanzato. Ieri mi ha scritto un amico per dirmi che l’aveva visto in ... Leggi su tvzap.kataweb Roberta Di Padua e Veronica Ursida - lite a Uomini e Donne/ "Stai attenta - potrei..."

Gianni Sperti sbotta a Uomini e donne/ "Non mi puoi mancare di rispetto così!"

Uomini e Donne - L'ex fidanzata di Nicola Vivarelli critica l'interesse verso Gemma (Di mercoledì 6 maggio 2020) La conoscenza traGalgani e, nickname dietro cui si cela Nicola Vivarelli, sta destando molte perplessità, dentro e fuori lo studio di. Il giovane (26 anni) si è infatti proposto come corteggiatore, via chat prima e dal vivo poi, della dama del trono over che ha 70 anni e malgrado entrambi si dicano sicuri di voler proseguirefrequentazione sono molti gli attacchi che devono subire per la loro enorme differenza d’età. Ultime in ordine di tempo sono le osservazioni di Chiara Vannucci, exdi Nicola. La ex di Nicola Vivarelli: “Gli interessa solo farsi vedere” Intervistata da Fanpage.it la ragazza commenta: “l’ho seguito fino a quando mi sono trasferita a Londra e sì, Nicola è il mio ex fidanzato. Ieri mi ha scritto un amico per dirmi che l’aveva visto in ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - Carmelo26316395 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano… - Tiziano88061554 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano… -