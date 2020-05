Tragedia a Napoli, imprenditore si suicida: non poteva più pagare fornitori e dipendenti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tragedia a Napoli, nel quartiere di Barra, un uomo di 57 anni, imprenditore, ha deciso di suicidarsi impiccandosi nella sua ditta di allestimenti di uffici. Leggi su tuttonapoli Napoli - 17enne cade dal balcone di casa : finisce in tragedia

Va a fare la spesa e muore : tragedia a Napoli (Di mercoledì 6 maggio 2020), nel quartiere di Barra, un uomo di 57 anni,, ha deciso dirsi impiccandosi nella sua ditta di allestimenti di uffici.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Napoli Tragedia a Napoli, si lancia nel vuoto dal terzo piano InterNapoli.it Morto nell'esplosione di Ottaviano: ecco chi era Vincenzo Lanza

Sempre allegro e grande appassionato di calcio. Amici e familiari dipingono così Vincenzo Lanza, il 55enne morto nell’esplosione di ieri alla Adler di Ottaviano. L’uomo non è riuscito a scampare al bo ...

LAVORO - Il sindaco De Magistris: "Per evitare licenziamenti servono turni e aperture h24"

NAPOLI - “Sono preoccupato che nei prossimi mesi ci troveremo a raccontare tragedie economiche e sociali. Serve un governo coraggioso e un’unità di intenti a livello istituzionale, tra le forze produt ...

