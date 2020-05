Pompeo attacca ancora la Cina e sgrida l'Europa: "Mi ha deluso" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Se fosse stata «trasparente» all’inizio dell’epidemia di coronavirus a Wuhan, «la Cina avrebbe potuto impedire la morte di centinaia di migliaia di persone». Lo ha detto Mike Pompeo in una conferenza stampa oggi a Washington puntando ancora il dito contro Pechino accusandola di non aver condiviso le Leggi su iltempo Coronavirus - Pompeo attacca la Cina : “Prove che sia partito da Wuhan”

