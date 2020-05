Petrolio in ribasso: EIA conferma forte aumento scorte greggio e distillati (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Ancora su le scorte di greggio in USA. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato un aumento degli stocks di greggio: negli ultimi sette giorni al 1° maggio 2020, le scorte sono salite di circa 4,6 milioni a 532,2 MBG inferiore ai 7,7 milioni stimati dal consensus. Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 9,5 milioni a 151,5 MBG, contro attese per un aumento di 2,9 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 3,1 milioni a quota 256,4 MBG (era atteso un livello quasi invariato). Le riserve strategiche di Petrolio salgono a 637,8 MBG. Prosegue in calo il prezzo del greggio che risente oggi di qualche presa di profitto. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 23,5 dollari al barile, in ribasso del 4,23%, mentre il Brent registra un decremento del 4,1% a 26,67 ... Leggi su quifinanza Coronavirus - le quotazioni del petrolio ad un ribasso storico

Petrolio - attesa per decisioni Opec Plus : si va verso accordo al ribasso (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Ancora su lediin USA. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, hato undegli stocks di: negli ultimi sette giorni al 1° maggio 2020, lesono salite di circa 4,6 milioni a 532,2 MBG inferiore ai 7,7 milioni stimati dal consensus. Gli stock dihanno registrato invece undi 9,5 milioni a 151,5 MBG, contro attese per undi 2,9 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato un calo di 3,1 milioni a quota 256,4 MBG (era atteso un livello quasi invariato). Le riserve strategiche disalgono a 637,8 MBG. Prosegue in calo il prezzo delche risente oggi di qualche presa di profitto. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 23,5 dollari al barile, indel 4,23%, mentre il Brent registra un decremento del 4,1% a 26,67 ...

zazoomblog : Petrolio in ribasso: EIA conferma forte aumento scorte greggio e distillati - #Petrolio #ribasso: #conferma #forte - MerlottoOscar : @LegaSalvini Caro Matteo per riavere i consensi devi ASSOLUTAMENTE ritornare sui argomenti che la gente e le piccol… - TrendOnline : #Borse in ribasso: è solo l'inizio. Attese su #Eur/#Usd, #Wti e #Oro - infoiteconomia : Petrolio: fin dove durerà il rialzo dell’oro nero? Siamo sicuri che il ribasso sia ormai alle spalle? - GGiornalisti : #Economia, quotazioni del #petrolio in ribasso con il #WTI a 18,3$ ed il #BRENT a 25,81$ al barile -