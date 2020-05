Milano Digital Fashion Week | la prima edizione digitale a luglio 2020

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Camera Nazionale della Moda Italiana presenta la- July Issue, dal 14 al 17, un appuntamento per promuovere le collezioni uomo e donna. La manifestazione rappresenta una risposta concreta all’esigenza di promozione e di business dei Brand che avranno occasione di presentare, all’interno di un calendarioe, le collezioni uomovera/estate 2021 e le precollezioni uomo e donnavera/estate 2021 e si inserisce in un quadro di risposte concrete al mutato panorama delsystem. L’iniziativa, preannunciata a fine marzo, prosegue nel solco del progetto China, we are with you che a febbraio, in risposta all’assenza adi buyer e press di un paese particolarmente strategico come la Cina, ha permesso a oltre 25 milioni di persone di assistere in remoto a tutte le attività diModa Donna ...