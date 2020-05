Milan, Ibrahimovic tornerà in Italia entro il fine settimana (Di mercoledì 6 maggio 2020) Zlatan Ibrahimovic tornerà in Italia entro il fine settimana per poi scontare la quarantena obbligatoria di 14 giorni Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero non sta mettendo fretta allo svedese ma suo ritorno in Italia potrebbe essere una questione di giorni. L’attaccante Milanista potrebbe rientrare nel fine settimana. A quel punto inizieranno poi i 14 giorni di quarantena obbligatoria prevista dal protocollo per coloro che tornano in Italia da un paese straniero. Zlatan sta attendendo il più possibile per ritornare a Milano perchè in Svezia, oltre ad aver la possibilità di restare vicino alla sua famiglia, può anche condurre una vita quasi normale e allenarsi sul campo con la squadra di cui è co-proprietario. Così facendo sarà quasi sicuramente il ... Leggi su calcionews24 Juve e Milan alle prese con i casi Higuain e Ibrahimovic : i due giocatori sono attesi in Italia entro il weekend

Incognita Ibrahimovic - il Milan aspetta : la posizione del club e i motivi del mancato ritorno

