Coronavirus, test sulla saliva in arrivo: risultati in 6 minuti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Verificare la positività al Coronavirus attraverso un test sulla saliva. Arriverà a breve sul mercato e fornirà risultati nel giro di pochissimi minuti. Più simile ad un test di gravidanza che non a un tampone, il nuovo test cosentirà di avere un risultato attendibile nel giro di pochi minuti. Uno strumento che potrà avere un … L'articolo Coronavirus, test sulla saliva in arrivo: risultati in 6 minuti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus e Fase 2 : tutto ciò che c’è da sapere su mascherine - test e tamponi

