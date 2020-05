Coronavirus | definito l’esame di maturità 2020 | cosa aspetta gli studenti

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella giornata di oggi i ministri della Giustizia, dello Sport e dell’Istruzione sono stati alla Camera per una sessione di Question Time. In questa occasione, Lucia Azzolina ha anticipato quali saranno le regole per l’esame di maturità del, che è stato comunque confermato già nei mesi scorsi. Gli esami di maturità inizieranno il 17 giugno A inizio aprile, quando ancora l’Italia si trovava nel pieno dell’emergenza, il Ministero dell’Istruzione aveva previsto 2 ipotesi. Lo spartiacque decisivo sarebbe stata la data del 18 maggio, nel frattempo diventato il nuovo orizzonte temporale per le nuove misure dell’emergenza. I 2 diversi piani differivano nel caso si fosse riusciti a tornare sui banchi entro quella data oppure no. Ora che è certo che non si tornerà in classe prima di Settembre, ...