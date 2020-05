Caronno | addio “Pier” | morto di Coronavirus a 48 anni

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Piercarlo Castelnovo, molto conosciuto aPertusella in ambito parrocchiale, non c’è più: èdia 48, stroncato da un improvviso arresto cardiaco. Ricoverato alla clinica San Carlo di Milano, si trovava in terapia intensiva. Fino a quando ha subito un infarto ed è deceduto, senza che il personale sanitario potesse fare … L'articolo“Pier”,dia 48proviene da Il Notiziario.

Piercarlo Castelnovo, molto conosciuto a Caronno Pertusella in ambito parrocchiale, non c'è più: è morto di coronavirus a 48 anni, stroncato da un improvviso arresto cardiaco. Ricoverato alla clinica ...