Bonus prima casa | prorogati i termini | cos’è | come funziona | come fare | fino a quando

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono statiper il: secondo le ultime novità emerse dal Dl Liquidità per quanto concernesi parla del ventaglio tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020: per quanto riguarda le scadenze per adempiere ai requisiti previsti dall’agevolazione sono sospese. Leggi anche: Coronavirus, ecco tutto quello che non si paga:, bollette, mutui, tasse. Cosa ha deciso il Governo Coronavirus, sospensione adempimentiCon il Decreto Liquidità, che prevede in particolare prestiti garantiti dallo Stato a beneficio di imprese e professionisti per aiutarli a superare le difficoltà economiche dovute alla pandemia, sono stati ancheper gli adempimenti di tutti i requisiti per mantenere il. Tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 si potrà ...