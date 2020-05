Assunzioni under 35 al via: come fruire degli sgravi contributivi e novità 2021 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dal mese di aprile le aziende possono beneficiare dello sgravio previsto per le Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni avvenute nel 2019 e nel 2020. A renderlo noto è l’INPS con Circolare n. 57 del 28 Aprile scorso. Con il provvedimento in parola, l’Istituto comunica che è ora possibile recuperare le mensilità arretrate a partire dal mese di Gennaio 2019, per le Assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 che non siano mai stati destinatari di rapporti a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. Ricordiamo che l’agevolazione è stata di recente modificata e riordinata ad opera della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che ha esteso lo sgravio all’assunzione di under 35 nel 2019 e nel 2020. In precedenza la misura si limitava ai rapporti attivati nel 2018. Dal ... Leggi su leggioggi Bonus assunzioni giovani under 35 : chi paga zero contributi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dal mese di aprile le aziende possono beneficiare delloo previsto per lea tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni avvenute nel 2019 e nel 2020. A renderlo noto è l’INPS con Circolare n. 57 del 28 Aprile scorso. Con il provvedimento in parola, l’Istituto comunica che è ora possibile recuperare le mensilità arretrate a partire dal mese di Gennaio 2019, per leo trasformazioni a tempo indeterminato di35 che non siano mai stati destinatari di rapporti a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. Ricordiamo che l’agevolazione è stata di recente modificata e riordinata ad opera della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che ha esteso loo all’assunzione di35 nel 2019 e nel 2020. In precedenza la misura si limitava ai rapporti attivati nel 2018. Dal ...

