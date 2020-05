Aggravante agevolazione mafiosa | i chiarimenti della Cassazione

Leggi su studiocataldi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) di Annamaria Villafrate - Laa Sezioni Unite (con sentenza n. 8545/2020 sotto allegata) chiarisce il contrasto interpretativo relativo natura oggettiva o soggettiva dell'dell'. Dopo aver illustrato i tre orientamenti che hanno creato non pochi problemi interpretativi, laha concluso per la natura soggettiva dell', precisando che per la sua integrazione è necessario il dolo specifico. Per quanto riguarda invece la possibilità di estensione ai concorrenti ha chiarito che per applicarla è necessario che il concorrente riconosca l'intento agevolatore e lo accetti. Reati aggravati dalla finalità dell'Il ricorso ine la rimessione alle Sezioni UniteL'dell'ha natura sog...