Acido ialuronico | cosa mangiare per produrne di più

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Leggi acido ialuronico e pensi subito a creme e trattamenti beauty. Usato da tempo come ingrediente di bellezza per la pelle, in realtà l’acido ialuronico è uno dei componenti più importanti presenti nei tessuti cutanei e non solo. Questa sostanza è presente anche nelle ossa. Grazie alla sua azione idratante agisce come se fosse una sorta di lubrificante. «Aiuta a trattenere l’acqua nei tessuti e ne favorisce l’idratazione, rendendo la pelle setosa e ben nutrita» dice la nutrizionista Valentina Schirò, specializzata in scienze dell’alimentazione. Ma c’è di più. L’acido ialuronico ha un’azione antiage: contrasta l’insorgenza delle rughe e l’invecchiamento. «Agevola la sintesi del collagene, una proteina che la rende morbida e compatta». Anche se l’acido ialuronico viene prodotto naturalmente dal corpo, a volte se ne è carenti. «Con l’avanzare del tempo, già a partire dai 30-35 anni questa sostanza viene sintetizzata in quantità sempre minore. Di conseguenza, la pelle perde progressivamente tono e tende a diventare via via più secca e spenta». «Anche lo stress ossidativo causato dalle aggressioni esterne come lo smog e l’esposizione eccessiva ai raggi UV possono farlo diminuire» dice l’esperta. Per sopperire a eventuali carenze e aumentare i livelli di idratazione cutanea dall’interno può essere utile integrare i menu quotidiani con i cibi che ne favoriscono la produzione. Ecco quali alimenti non farsi mancare a tavola per produrne di più in modo naturale.