The Blacklist 7: il season finale sarà completato con delle sequenze animate (Di martedì 5 maggio 2020) Il season finale di The Blacklist 7, le cui riprese sono state interrotte, sarà completato grazie a delle sequenze animate. The Blacklist 7 avrà un season finale completato grazie all'utilizzo di alcune sequenze d'animazione che permetteranno agli autori di ultimare il lavoro sul diciannovesimo episodio senza dover attendere la possibilità di ritornare sul set. Il network NBC ha rivelato che l'episodio di The Blacklist intitolato The Kazanjin Brothers potrà essere trasmesso grazie all'intervento degli animatori. Le scene girate dal cast prima dello stop alla produzione saranno mantenute e integrate con un'animazione in stile fumetto per poter completare il lavoro rimasto in sospeso. I protagonisti hanno registrato i dialoghi dalla sicurezza delle proprie case e gli animatori e i montatori hanno ... Leggi su movieplayer The Blacklist 7 : su Fox Crime parte la ricerca di Red

