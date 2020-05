Ripartenza programmata e sicura (Di martedì 5 maggio 2020) Riceviamo e pubblichiamo una lettera che una storica famiglia della ristorazione calabrese ha scritto dopo l’ordinanza regionale. Gli Abbruzzino hanno sentito l’esigenza di sottolineare l’effettiva necessità di un protocollo sicuro e ufficiale per la Ripartenza, nonostante la convinzione che – viste le sostanziali differenze dello sviluppo della pandemia in Italia – la cosa giusta da fare sia ragionare su una fase2 differenziata per le regioni, con più autonomia decisionale dei territori. La nostra è una storia imprenditoriale di famiglia nata nel 2008, quando abbiamo deciso di aprire il nostro ristorante, nella periferia est di Catanzaro, in una piccola frazione che si chiama Santo Janni. Una scommessa oggi vinta grazie a impegno, passione, professionalità e tanto sacrificio. Da quando abbiamo aperto, la nostra attenzione ... Leggi su linkiesta Fit-Cisl : va programmata ripartenza comparto aereo

NordEst (Adnkronos) – “Comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”. Lo scrive su F ...

Padre e figlio chef stellati: "Riaprire in piena sicurezza"

Dal 2013 è il ristorante calabrese per eccellenza, consacrato da una stella Michelin e indicato come uno dei luoghi più apprezzati, anche grazie all’utilizzo e alla valorizzazione di prodotti tipici c ...

