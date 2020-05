Repice si racconta | il gol più bello | il match più importante e il calciatore più forte

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Francescoè intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Lo storico radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto hato: “Sognavo di giocare a calcio ma ero una schiappa, sono arrivato solo in categorie infime ed ero inviso a compagni e allenatori perché ero il classico numero 10 presuntuoso che non voleva correre e chiedeva ai compagni di passargli la palla convinto che avrebbe risolto tutto da solo. Quindi o facevo l’arbitro o diventavo radiocronista. La prima radiocronaca? 1978, Rende, in C1. Ero a Cosenza, dove sono nato. Lavoravo per una radio locale. La partita era Rende-Paganese. La prima a Radio Rai da primo radiocronista? Dopo uno Juventus-Roma, ...