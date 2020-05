Le previsioni meteo di mercoledì 6 maggio

(Di martedì 5 maggio 2020) Ledi mercoledì 6– Nuvole sparse al Nord, al Centro possibili rovesci interesseranno il versante adriatico e i rilievi appenninici. Al Sud addensamenti compatti e piovaschi sul versante peninsulare. Ledi mercoledì 6– Nuvole e piovaschi interesseranno in particolar modo le regioni centrali e quelle meridionali nella giornata del 6. Nord – Nuvole in transito sulle regioni settentrionali con possibili rovesci Cielo velato o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali con possibili rovesci che interesseranno la Romagna e il Ponente ligure. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che scenderanno a 24 gradi. Centro – Nuvole e possibili rovesci sul versante adriatico e sui rilievi dell’Appennino Nuvole e rovesci sulle regioni centrali, con piovaschi che ...

laspeziaTV : 15 aprile 2020, le video previsioni del Centro Meteo Arpal - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 05/05 alle 06:05. - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.06:00 - lacittanews : Nella settimana appena iniziata avremo tempo stabile, con qualche interferenza di poco conto L’anticiclone che sta… -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

MARTEDI’ 5 Tempo instabile col rischio pioggia oggi in Molise. Per tutta la giornata ci saranno nuvole alternate a schiarite con temperature che tenderanno a salire di qualche grado sia nei valori min ...Le previsioni meteo di oggi, martedì 5 maggio 2020: tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone. Afflusso di correnti più fresche da mercoledì ma senza fenomeni significativi La prima settimana del me ...