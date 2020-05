La Copa del Rey tutta basca si giocherà a porte aperte, quando sarà possibile (Di martedì 5 maggio 2020) La finale basca deve essere giocata col pubblico. Altro che porte chiuse. Real Sociedad e Athletic Bilbao vanno a braccetto. E la Federcalcio spagnola è d’accordo: è un evento unico, e non si può sprecarlo senza gente sugli spalti. Per cui, mentre tutto il calcio europeo è bloccate in una impasse di protocolli sanitari e paure, in Spagna c’è un piccolo dibattito sulla finale di Copa Del Rey: aspettiamo che si possa giocare davanti alla gente. La finale tra i due club baschi doveva andare in scena il 18 aprile a Siviglia, allo Stadio Olimpico de la Cartuja, il terzo impianto della città andalusa. La RFEF ha rilasciato una comunicato a sostegno della posizione dei club, che chiedono che la finale si giochi quando “le circostanze sanitarie e sportive consentiranno di farlo con la presenza dei tifosi” allo stadio. La minaccia ... Leggi su ilnapolista Finale Copa del Rey a porte aperte - la Federazione dice sì ad Athletic e Real Sociedad

Copa del Rey - ok della RFEF alla finale a porte aperte

Copa del Rey - i club chiedono la finale a porte aperte (Di martedì 5 maggio 2020) La finaledeve essere giocata col pubblico. Altro chechiuse. Real Sociedad e Athletic Bilbao vanno a braccetto. E la Federcalcio spagnola è d’accordo: è un evento unico, e non si può sprecarlo senza gente sugli spalti. Per cui, mentre tutto il calcio europeo è bloccate in una impasse di protocolli sanitari e paure, in Spagna c’è un piccolo dibattito sulla finale diDel Rey: aspettiamo che si possa giocare davanti alla gente. La finale tra i due club baschi doveva andare in scena il 18 aprile a Siviglia, allo Stadio Olimpico de la Cartuja, il terzo impianto della città andalusa. La RFEF ha rilasciato una comunicato a sostegno della posizione dei club, che chiedono che la finale si giochi“le circostanze sanitarie e sportive consentiranno di farlo con la presenza dei tifosi” allo stadio. La minaccia ...

Dylan49708947 : @dumisane_ @ITune666 @NzimaChristlike @Na__Eleven @RMadridBabe 10x La Liga 4x Champions League 3x FIFA Club World C… - napolista : La Copa del Rey tutta basca si giocherà a porte aperte, quando sarà possibile Real Sociedad e Athletic Bilbao hann… - ChiccoParigi : @Daniele80Londra @RealSociedad @AthleticClub ..infatti pensare che se sfidano per la copa del rey fa ride ‘na cifra - FinancialSs : Copa del Rey, ok della RFEF alla finale a porte aperte #calcio #finanza - MarioBocchio : RT @RivistaUndici: Meglio i propri tifosi in finale che un posto nelle coppe europee. -