Il regista di “Jojo Rabbit” Taika Waititi dirigerà nuovo Star Wars

(Di martedì 5 maggio 2020) Il, vincitore dell`Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il film "Jojo Rabbit", sarà ile co-sceneggiatore di unfilm di "", che verrà distribuito nelle sale cinematografiche. Per la scrittura delfilmsarà affiancato dalla candidata all`Academy Award® Krysty Wilson-Cairns, già vincitrice del premio BAFTA per "1917" di Sam Mendes. Ancora sconosciuta, per ora, la data di uscita del film., attore, scrittore,, produttore neozelandese, aveva diretto anche l`acclamato episodio finale della prima stagione di "The Mandalorian" su Disney+. Intanto la sceneggiatrice candidata all`Emmy® Leslye Headland sta sviluppando una nuova serie di "" per Disney+. Headland sarà infatti la sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie in fase di ...