(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tra Napoli, Somma Vesuviana, Brusciano, Sant’Antimo e Cercola sono state arrestate 7 persone ritenute responsabili, in concorso, di furti pluriaggravati e in alcuni casi anche di ricettazione. Avrebbero commesso 22 furti tra uffici comunali, esercizi commerciali e agenzie di servizi, nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, L’Aquila, Benevento, Arezzo, Bari, Caserta, Salerno e Napoli. Obiettivo:d’identità. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della compagnia di Osimo, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Ancona. L’attività investigativa è stata condotta dalla stazione Carabinieri di Numana (Ancona) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona. L'articolod’identità: 7nelproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Fermata banda delle carte d'identità: 7 arresti nel napoletano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Fermata banda

anteprima24.it

La fase 2 è appena iniziata. E le disposizioni - alcune piuttosto astruse - contenute nel nuovo decreto ancora non sono state bene assimilate dai cittadini. C’è confusione su quanta libertà sia opport ...Genova. Autobus pieni al 30%, passeggeri in metropolitana cresciuti del 15%, circa 60 uomini tra controllori e volontari schierati alle 15 fermate più nevralgiche del centro per fornire assistenza ai ...