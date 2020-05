Bce | sentenza di Karlsruhe divide la Germania Sz | “Cattive notizie per l’Europa” Ft

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Festeggiano i ricorrenti, mentre i Verdi esprimo preoccupazione. La stampa sifra chi parla di “cattiveper l’Europa” e chi invece la spiega come “la fine di una Ue lontana dai cittadini”. Ladella corte costituzionale disul Quantitative easing della Banca centrale europea si espone a letture di segno completamente opposto in. Sul piano politico, se Angela Merkel per il momento tace, dalla maggioranza di governo arriva il commento positivo della Csu: “È un bene che adesso la Corte abbia formulato chiari e formali criteri per la legittimità dei programmi di acquisto dei bond”. I giudici dihanno “limitato la politica monetaria comune” e ciò è “estremamente pericoloso” per la politica europea, dicono invece i Verdi. Sulla stampa il commento ...