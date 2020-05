Autostrada A1: Tir in fiamme nella galleria Pozzolatico. Fumo e traffico momentaneamente bloccato (Di martedì 5 maggio 2020) I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti presso la galleria Pozzolatico, sull' Autostrada A1, direzione sud, subito dopo il casello di Impruneta, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasporta lastre di metallo. L'incendio è stato messo sotto controllo Leggi su firenzepost Coronavirus - la teoria sulla diffusione : ''Ha viaggiato in autostrada sui tir''

L'ultima ipotesi sui contagi : "Il virus ha viaggiato sui tir in autostrada"

