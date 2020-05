Alex Schwazer condannato per doping in via definitiva: respinto l'ultimo ricorso (Di martedì 5 maggio 2020) Il tribunale federale svizzero con sede a Losanna ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica di 8 anni inflitta ad Alex Schwazer nell’estate 2016 per positività al testosterone emersa dopo un controllo a sorpresa del primo gennaio dello stesso anno. Per l’ex marciatore altoatesino era l’ultima possibilità di appello. La notizia è riportata dal quotidiano ticinese ‘LaRegione’.I legali di Schwazer si erano rivolti al tribunale svizzero, che già aveva respinto una richiesta di sospensiva, dopo che il Tas aveva a sua volta rigettato il ricorso. I giudici non hanno accolto la tesi dei difensori del marciatore, secondo i quali negli ultimi mesi (grazie alle indagini della Procura di Bolzano) sarebbero emersi “fatti nuovi” tali da mettere in discussione quanto giudicato. La pretesa manipolazione, di cui ... Leggi su huffingtonpost Alex Schwazer - il tribunale federale di Losanna boccia il ricorso : resta squalifica fino al 2024

