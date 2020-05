Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 3 MAGGIOORE 11:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGIATA INTERNA TRA L’USCITA A 24TERAMO E PRENESTINA SUL TRATTO URBANOTERAMO CODE TRA USITA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA STRADA REGIONALE 213 VIA FLACCA CODE PER UN INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI ALTEZZA INCROCIO VIA SANT AGOSTINO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA IN DIREZIONE DI SPERLONGA SULLA FLAMINIA CODE PER CANTIERI ATTIVI FINO ALLE ORE 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 25 MAGGIO SEMPRE PER LAVORI IN QUESTO CASO DI POTATURA SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPOLEONE PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI IN MOVIMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI ...