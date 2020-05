Udinese | domani ripresa allenamenti individuali Il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’cambia idea sulladegli: ecco ildel club sulle seduteCambio di programma in casa. Contrariamente rispetto a quanto annunciato nella giornata di ieri, la società comunica che a partire daii giocatori potranno fare rientro al centro sportivo Bruseschi per glifacoltativi. Ecco la nota dei bianconeri. «In seguito all’indicazione, da parte del Governo, delle linee guida da rispettare per gli, ammessi da ieri dalle disposizioni governative e dall’ordinanza in vigore nella Regione Friuli Venezia Giulia anche per gli sport di squadra,Calcio comunica che, a partire da, martedì 5 maggio, il centro sportivo “Dino Bruseschi” sarà a disposizione dei calciatori della prima squadra che, in ...