The Last of Us Part II è entrato ufficialmente nella fase gold (Di lunedì 4 maggio 2020) Ottime notizie per i fan che aspettano con trepidazione The Last of Us Part II. Attraverso una serie di brevi video pubblicati su Instagram sull'account ufficiale di Naughty Dog, il creative director Neil Druckmann ha dichiarato che il gioco è entrato nella fase gold."Nel mese di aprile vi avevamo detto che lo stato in cui si trovata il mondo intero non ci faceva ben sperare per l'uscita del gioco nella data prefissata precedentemente" ha dichiarato Druckmann nel video. "Ma ora, grazie al lavoro di tutta la squadra possiamo dire che il gioco è entrato nella fase gold. Non essendo presenti nel nostro studio non ci saranno brindisi e nemmeno una torta come festeggiamento, ma voglio comunque ringraziare tutto il team per aver sviluppato uno dei giochi più ambiziosi dello studio".Se non avete familiarità con il gergo del settore, quando un gioco entra in fase ... Leggi su eurogamer Carmen Electra in tendenza su Pornhub dopo l'apparizione nella serie Netflix The Last Dance

The Last of Us Part II è il gioco più venduto su Amazon in diverse nazioni nonostante gli enormi leak e spoiler

The Last of Us Part II dopo gli spoiler le accuse a Sony : la compagnia blocca chi accenna solamente alla questione leak? (Di lunedì 4 maggio 2020) Ottime notizie per i fan che aspettano con trepidazione Theof UsII. Attraverso una serie di brevi video pubblicati su Instagram sull'account ufficiale di Naughty Dog, il creative director Neil Druckmann ha dichiarato che il gioco è."Nel mese di aprile vi avevamo detto che lo stato in cui si trovata il mondo intero non ci faceva ben sperare per l'uscita del giocodata prefissata precedentemente" ha dichiarato Druckmann nel video. "Ma ora, grazie al lavoro di tutta la squadra possiamo dire che il gioco è. Non essendo presenti nel nostro studio non ci saranno brindisi e nemmeno una torta come festeggiamento, ma voglio comunque ringraziare tutto il team per aver sviluppato uno dei giochi più ambiziosi dello studio".Se non avete familiarità con il gergo del settore, quando un gioco entra in...

endpause : Iniziato The Last Kingdom. Spettacolo. Per ora mi sta prendendo più di vikings grazie mille @ValeFalchi99 per avermela consigliataaa?? - falecompj : Marquei como visto The Last Dance - 1x5 - Episode V - jocarl_ : #StarWarsDay É dia de assistir o filme da saga: The Last Jedi - IGNitalia : Naughty Dog svela che lo sviluppo di #TheLastofUsPart2 è stato completato: non ci saranno altri ritardi per l'esclu… - rapinyaire : RT @marcianuebri: Ha sortit una noia vestida de pubilla a 'The Last Dance' -