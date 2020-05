Spal | Simone Colombarini | «Serie A? Non prendiamo posizione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il patron dellaha detto la sua in merito alla ripresa del campionato diA Il patron dellaha ribadito la linea condivisa dal club ferrarese in merito alla ripresa dellaA: «In queste settimane non ci siamo mai fatti sentire proprio perché non volevamo aggiungere la nostra voce alle tante che si sentono, anche perché spesso cambiano idea». «La nostra è unadi attesa, aspettiamo la decisione delle istituzioni per capire se questo campionato potrà riprendere e come. E in ogni caso, noi ci faremo trovare pronti. Non vogliamo entrare nel merito del giusto o sbagliato ripartire, perché ci sono tante argomentazioni sia a favore della fine anticipata che della ripresa. Noi non vogliamo esporci troppo in questa fase, siamo una società professionistica e ci ...