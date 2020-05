Righe e come abbinarle: idee di look (Di lunedì 4 maggio 2020) Le Righe sono una fantasia che, personalmente, adoro, soprattutto quando comincia a fare un po’ più caldo, con la bella stagione. Mi sanno da spiaggia, da fresco e da mare… insomma, insieme ai pois, sono una delle fantasie che non manca nel mio guardaroba estivo! Vediamo adesso qualche idea su come abbinare con gusto e chiariamoci le idee su come sceglierle. Abito Pinko, sandali Zanotti, giacca denim Givenchy, borsa Karl Lagerfeld, occhiali Marc Jacobs Righe e come abbinarle: quali scegliere Più la riga è larga e più otticamente allarga. Il mio consiglio quindi è innanzitutto quello di posizionarle sulla parte del vostro corpo che volete mettere in evidenza e poi di sceglierle tenendo conto di questo effetto ottico. Facciamo un esempio pratico: se volete allungare le gambe, l’ideale sarà scegliere delle Righe verticali ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 maggio 2020) Lesono una fantasia che, personalmente, adoro, soprattutto quando comincia a fare un po’ più caldo, con la bella stagione. Mi sanno da spiaggia, da fresco e da mare… insomma, insieme ai pois, sono una delle fantasie che non manca nel mio guardaroba estivo! Vediamo adesso qualche idea suabbinare con gusto e chiariamoci lesusceglierle. Abito Pinko, sandali Zanotti, giacca denim Givenchy, borsa Karl Lagerfeld, occhiali Marc Jacobs: quali scegliere Più la riga è larga e più otticamente allarga. Il mio consiglio quindi è innanzitutto quello di posizionarle sulla parte del vostro corpo che volete mettere in evidenza e poi di sceglierle tenendo conto di questo effetto ottico. Facciamo un esempio pratico: se volete allungare le gambe, l’ideale sarà scegliere delleverticali ...

Le righe sono una fantasia che, personalmente, adoro, soprattutto quando comincia a fare un po’ più caldo, con la bella stagione. Mi sanno da spiaggia, da fresco e da mare… insomma, insieme ai pois, s ...

Vi presento i nostri è stato bocciato da ilMorandini che gli ha assegnato appena due stellette sulle cinque messe a disposizione. Possiamo leggere: "La coppia formata da Hoffman e Streisand ancora div ...