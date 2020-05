3gennaio2013 : @GiorgiaMeloni @Esercito sei arrivata troppo tardi avevi da smerdare i 5s ci ha pensato una grande donna questa ma… - Kentaulos20 : RT @brunamar14: Il gatto apre gli occhi, il sole vi entra, il gatto chiude gli occhi, il sole vi rimane imprigionato. Ecco perche' la sera,… - mar__bru : @francobruni7 Non sarebbe male, anche per tentare di riqualificare sia i cenri storici che il turismo. Ma chi dovre… - MarcoMangiante : RT @pasquinoroma06: @virginiaraggi Gentile Sra Raggi apprezzabili i suoi messaggi ottimistici, posso consigliarle di fare un giro per Roma… - pasquinoroma06 : @virginiaraggi Gentile Sra Raggi apprezzabili i suoi messaggi ottimistici, posso consigliarle di fare un giro per R… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi auguri Raggi: auguri a donne e uomini Esercito RomaDailyNews La nuova Alitalia: più «locale» e con aerei a chiamata, ecco come sarà

La livrea di Alitalia sull’Airbus A330 matricola I-EJGB è quasi sparita. Resta, per ora, la striscia verde sulla coda. Ma il logo non c’è più, come può notare chi questi giorni ha occasione di metter ...

Fiat 500 e Panda D-Fence, una lampada UV per igienizzare l’abitacolo

Il 4 maggio 2020 non passerà alla storia come un giorno qualsiasi: per il nostro Paese rappresenta l'inizio di un graduale ritorno all'agognata normalità dopo l'emergenza Covid-19. E Fiat si è voluta ...

La livrea di Alitalia sull’Airbus A330 matricola I-EJGB è quasi sparita. Resta, per ora, la striscia verde sulla coda. Ma il logo non c’è più, come può notare chi questi giorni ha occasione di metter ...Il 4 maggio 2020 non passerà alla storia come un giorno qualsiasi: per il nostro Paese rappresenta l'inizio di un graduale ritorno all'agognata normalità dopo l'emergenza Covid-19. E Fiat si è voluta ...