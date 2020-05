“Minacce di morte…” Michelle Hunziker | l’orrore dopo il ‘fattaccio’’ Tomaso Trussardi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Non c’è pace per. La conduttrice di Striscia la Notizia è finita nella buferache il telegiornale satirico di Canale 5 ha mandato in onda un servizio sulla giornalista di Rai Tre, inviata dalla Cina, Giovanna Botteri. Nel servizio del 28 aprile si sottolineava che “a ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. Poi si è fatto cenno, invece, “ai capelli splendenti” della giornalista. La voce narrante della: “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate”, e da lì il via libera alle polemiche con chi ha accusatodi “bullismo”. La clip dedicata alla Botteri si conclude con la giornalista immersa in una vasca da bagno e la canzona ”Shampoo” in sottofondo. Nulla di nuovo per il tg satirico che ...