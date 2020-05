“Microchip sottocutaneo con il vaccino COVID-19”: la bufala su Bill Gates e Conte (Di lunedì 4 maggio 2020) In queste ore circola sui social network una interessante bufala costruita a partire dalle notizie che riguardano il vaccino ChAdOx1, messo a punto dalla Oxford University insieme alla Advent-Irbm di Pomezia, il solito (ormai…) Bill Gates che “ha detto che lo finanzia” e il governo Conte, accusato di aver contattato il fondatore di Microsoft. Naturalmente non c’è nessun microchip nel vaccino di Oxford e Pomezia, ma questo per i complottisti è soltanto un dettaglio. La bufala del microchip sottocutaneo per il vaccino COVID-19 Secondo un nutrito gruppo di sveglioni “È possibile che Bill Gates possa venire a Roma? A quanto pare sì… ormai è stato svelato il finanziamento di Bill Gates sul vaccino “microchip” . Conte chiede di cooperare assieme alla Gates Foundation entro il 2021. Ancora vogliamo fare finta ... Leggi su nextquotidiano “Microchip sottocutaneo : Nuova normativa Europea - entro due anni ognuno di noi dovrà farselo” (Di lunedì 4 maggio 2020) In queste ore circola sui social network una interessantecostruita a partire dalle notizie che riguardano ilChAdOx1, messo a punto dalla Oxford University insieme alla Advent-Irbm di Pomezia, il solito (ormai…)che “ha detto che lo finanzia” e il governo, accusato di aver contattato il fondatore di Microsoft. Naturalmente non c’è nessun microchip neldi Oxford e Pomezia, ma questo per i complottisti è soltanto un dettaglio. Ladel microchipper il-19 Secondo un nutrito gruppo di sveglioni “È possibile chepossa venire a Roma? A quanto pare sì… ormai è stato svelato il finanziamento disul“microchip” .chiede di cooperare assieme allaFoundation entro il 2021. Ancora vogliamo fare finta ...

