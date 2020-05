Meteo BOLOGNA | variabile | temporaneo calo termico a metà settimana

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Ilsusarà caratterizzato da nubi irregolari, più compatte mercoledì, per via di infiltrazioni d'aria fresca da est. L'anticiclone tornerà a rinforzare da giovedì, con temperature di nuovo in aumento. Martedì 5: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 5 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero: circa 3600 metri. Mercoledì 6: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 9 Km/h, raffiche 47 Km/h. Zero: circa 2900 metri. Giovedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 7 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero ...