Meteo 7 Giorni | prove d' Estate | seguiranno aria fresca e temporali

(Di lunedì 4 maggio 2020)SINO AL 10 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo le ultime infiltrazioni instabili, legate a una circolazione di correnti nord-occidentali, l'anticiclone subtropicale si avvicina all'Italia favorendo una fase didiffusamente più stabile. Il bel tempo entrerà così a pieno regime in questo avvio settimana che segna anche l'inizio della fase 2 sull'emergenza coronavirus. L'allentamento del lockdown coincide con il bel tempo e sarà quindi un piacere riuscire a godersi il sole e il tepore all'aperta. Il nostro Paese sarà interessato dal bordo orientale della cupola anticiclonica nord-africana, con la rimonta d'calda che al momento si fa sentire maggiormente sulla Penisola Iberica e sulla Francia meridionale. Le temperature stanno però salendo anche sull'Italia, soprattutto sui versanti occidentali della Penisola, in ...

