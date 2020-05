Mattino Cinque | ritorno ‘col botto’ per Federica Panicucci Il saluto particolare a

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, è finalmente tornata a “(al timone dalla trasmissione dal 2009). Era rimasta assente per quasi due mesi, per lasciare spazio alle notizie sul Coronavirus; se n’era occupato Francesco Vecchi. Con l’inizio della cosiddetta “Fase 2”, però, l’amatissima conduttrice è potuta tornare. Ilcon il giornalista è stato molto, perché è stato un “abbraccio a distanza”. Ricordiamo infatti che la disposizione di evitare i contatti fisici contro il Covid-19, è ancora in vigore. “Bentornata veramente”, ha detto Vecchi alla, che aveva salutato in diretta a metà dello scorso marzo, annunciando la sua temporanea assenza da “”. Aveva comunque ...