Makkox: "Posso vedere il cugino di mio padre che non sa chi ca**o sono, ma non il mio amico da 20 anni" (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ricapitolando: Posso andare dal cugino del cugino di mio padre, che se gli busso chiama il 113 perché non sa chi ca**o io sia, ma non da un amico che frequento da 20 anni. Questi sono criteri testamentari per dividersi la legittima. Cose che vanno bene per la morte, non per la vita”.Lo afferma su Twitter Makkox, commentando le disposizioni governative relative alla possibilità, nella ‘fase 2’, di raggiungere i congiunti ma non gli amici. Il post è stato ritwittato oltre duemila volte ed ha ricevuto quasi 13mila ‘like’, a conferma di quanto il pensiero del noto vignettista sia condiviso dalla popolazione della rete. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ricapitolando:andare daldeldi mio, che se gli busso chiama il 113 perché non sa chiio sia, ma non da un amico che frequento da 20 anni. Questicriteri testamentari per dividersi la legittima. Cose che vanno bene per la morte, non per la vita”.Lo afferma su Twitter, commentando le disposizioni governative relative alla possibilità, nella ‘fase 2’, di raggiungere i congiunti ma non gli amici. Il post è stato ritwittato oltre duemila volte ed ha ricevuto quasi 13mila ‘like’, a conferma di quanto il pensiero del noto vignettista sia condiviso dalla popolazione della rete.

