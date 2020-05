“La scelta…”. UeD, la voce ‘bomba’ su Carlo Pietropoli circola insistentemente (Di lunedì 4 maggio 2020) Sta tornando il format classico di ‘Uomini e Donne’, tanto atteso dai telespettatori. Dopo aver visto come protagoniste a distanza Gemma Galgani e Giovanna Abate nelle scorse settimane, adesso si potranno rivedere in studio. Ovviamente non ci sarà la presenza del pubblico, si rispetterà il distanziamento sociale e coloro che prenderanno parte alla puntata verranno esclusivamente dalla regione Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, dovrebbe essere dato spazio al Trono Classico, secondo i ben informati. Ci sarà quindi la Abate, ma soprattutto Carlo Pietropoli. Infatti, è proprio su di lui che si stanno scatenando numerosi rumors. Il tronista avrà la possibilità di vedere solo alcune corteggiatrici nello studio Mediaset, mentre le altre saranno collegate virtualmente. Inizialmente il giovane dovrebbe soffermarsi su ciò che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 maggio 2020) Sta tornando il format classico di ‘Uomini e Donne’, tanto atteso dai telespettatori. Dopo aver visto come protagoniste a distanza Gemma Galgani e Giovanna Abate nelle scorse settimane, adesso si potranno rivedere in studio. Ovviamente non ci sarà la presenza del pubblico, si rispetterà il distanziamento sociale e coloro che prenderanno parte alla puntata verranno esclusivamente dalla regione Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, dovrebbe essere dato spazio al Trono Classico, secondo i ben informati. Ci sarà quindi la Abate, ma soprattutto. Infatti, è proprio su di lui che si stanno scatenando numerosi rumors. Il tronista avrà la possibilità di vedere solo alcune corteggiatrici nello studio Mediaset, mentre le altre saranno collegate virtualmente. Inizialmente il giovane dovrebbe soffermarsi su ciò che è ...

ItaliaViva : La scelta più popolare di tutte è quella di dire agli italiani:'Restiamo tutti a casa fino a che il rischio è zero'… - borghi_claudio : @jeepin88 @LucaTampellini La scelta è un'altra... ti va di indebitarti in dollari (scelta facile) o ti va di svilup… - capuanogio : #Spadafora irritato per la scelta delle Regione e del Viminale ha provato a chiudere la #SerieA con atto d'imperio.… - laltra_opinione : #Giustizia e #coronavirus: per uscire dallo stallo servono soluzioni condivise: dalla eliminazione del periodo feri… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Vieri: 'Quel talento fantastico ha detto no alla #Juve? Ha fatto la scelta migliore possibile!' 'Tra due anni costerà 20… -