Avvenire_Nei : Coronavirus. Messe con il popolo, definito il protocollo d'intesa - lorepregliasco : *FLASH -CORONAVIRUS: CONTE A CEI, 'PROSSIMI GIORNI PROTOCOLLO PER MESSE IN SICUREZZA'- FLASH* =(Leb/Adnkronos) ISSN… - Rvaticanaitalia : Cei su decreto governo: “I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà d… - tempoweb : La Cei: per la messa bisogna aspettare fine maggio #coronavirus #Chiesa - suorconsiglia : @Alessan32267656 Chi chiedeva le celebrazioni... in primis i vescovi italiani, la CEI, ha solo chiesto possibilità… -

Cei per Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cei per