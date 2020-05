Juventus, tutta la verità su Higuain: ecco perchè è realmente un problema (Di lunedì 4 maggio 2020) CESSIONE Higuain- Mistero Higuain in chiave presente, ma soprattutto in vista del prossimo futuro. La Juventus valuterà attentamente il futuro del Pipita, ma la sensazione è che le strade dell’attaccante argentino e dei bianconeri si divideranno alla fine della stagione. Perchè Higuain rappresenta concretamente un problema in casa Juve? Il Pipita peserà nel prossimo bilancio per circa 18 milioni di euro. ecco perchè sarà complicato trovare un acquirente pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta simile per spingere i bianconeri a dire sì. Cessione Higuain, pedina di scambio o ritorno in Argentina? I bianconeri starebbero valutando concretamente la possibilità di inserire il Pipita in un’operazione di scambio, ma resta da sciogliere il nodo ingaggio, fermo a 7,5 milioni e complicato da gestire per una ... Leggi su juvedipendenza “Lione-Juventus partita zero - quella gara ha portato in Francia tifosi di tutta Italia” - l’accusa

Juventus Lione rinviata/ Bianconeri in quarantena : salta tutta la Champions League? (Di lunedì 4 maggio 2020) CESSIONE- Misteroin chiave presente, ma soprattutto in vista del prossimo futuro. Lavaluterà attentamente il futuro del Pipita, ma la sensazione è che le strade dell’attaccante argentino e dei bianconeri si divideranno alla fine della stagione. Perchèrappresenta concretamente unin casa Juve? Il Pipita peserà nel prossimo bilancio per circa 18 milioni di euro.perchè sarà complicato trovare un acquirente pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta simile per spingere i bianconeri a dire sì. Cessione, pedina di scambio o ritorno in Argentina? I bianconeri starebbero valutando concretamente la possibilità di inserire il Pipita in un’operazione di scambio, ma resta da sciogliere il nodo ingaggio, fermo a 7,5 milioni e complicato da gestire per una ...

BallistaFb : @pisto_gol Se guardi con occhio imparziale tutta la moviola la Juventus è stata complessivamente penalizzata in que… - AndreaScout1 : RT @WhatDoesFoxSay3: @pisto_gol @G_Agozzino La conduzione di quella gara fu scientifica come quel Juventus-Inter 98. È sotto gli occhi di t… - WhatDoesFoxSay3 : @pisto_gol @G_Agozzino La conduzione di quella gara fu scientifica come quel Juventus-Inter 98. È sotto gli occhi d… - MRFRANK852 : #orsato #Pjanic #arbitri #Juventus tutta la stessa merda - maxmassi969 : RT @OilGun4: @maxmassi969 Come non essere d’accordo? Certo con l’acquisto da parte della Fiat del giornale La Repubblica la Juventus avrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tutta Bocci: "Chiesa alla Juventus? Ecco quello che so" Tutto Juve Borsa Milano prosegue in netto calo su tensioni Usa-Cina, giù Eni, vola Fincantieri

Lettera pesante su tutto il listino dopo che la scorsa settimana Piazza Affari era salita del 5% ... riprendono gli allenamenti delle squadre a livello individuale in attesa di vedere se e quando ...

KISS KISS - Inter-Juventus, episodio Rafinha-Pjanic: la Procura chiarisce, la cosa più strana...

Dopo Inter-Juventus, la Procura chiese l’acquisizione delle immagini ... Questa è la cosa più strana di tutta la vicenda. Si sentono i colloqui anche in sala VAR da parte degli addetti. Per l'episodio ...

Lettera pesante su tutto il listino dopo che la scorsa settimana Piazza Affari era salita del 5% ... riprendono gli allenamenti delle squadre a livello individuale in attesa di vedere se e quando ...Dopo Inter-Juventus, la Procura chiese l’acquisizione delle immagini ... Questa è la cosa più strana di tutta la vicenda. Si sentono i colloqui anche in sala VAR da parte degli addetti. Per l'episodio ...