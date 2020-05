Fase 2 o miracoli? I sindacati si aspettavano il distanziamento sociale in Cumana (Di lunedì 4 maggio 2020) La Cumana, alle 7 del mattino del primo giorno della “Fase 2” ha già fallito il test. La linea più affollata e sgarrupata d’Europa (“celebrata” anche da Corneliusson nei suoi ricordi napoletani) come era prevedibile, non ha retto ai primi viaggi di pendolari al ritorno al lavoro dopo due mesi di lockdown. I sindacati segnalano una incredibile situazione di mancato distanziamento a bordo del treno proveniente da Licola e arrivato a Montesanto. Repubblica pubblica anche i video che testimoniano “l’arrivo dei passeggeri che escono dei vagoni a decine, come in qualsiasi giornata pre- quarantena”. “A bordo dei treni EAV zero controlli e zero distanziamento sociale – dichiara Adolfo Vallini dell’Esecutivo Privinciale USB Lavoro Privato – sono centinaia i passeggeri che stamattina sono stati ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 maggio 2020) La, alle 7 del mattino del primo giorno della “2” ha già fallito il test. La linea più affollata e sgarrupata d’Europa (“celebrata” anche da Corneliusson nei suoi ricordi napoletani) come era prevedibile, non ha retto ai primi viaggi di pendolari al ritorno al lavoro dopo due mesi di lockdown. Isegnalano una incredibile situazione di mancatoa bordo del treno proveniente da Licola e arrivato a Montesanto. Repubblica pubblica anche i video che testimoniano “l’arrivo dei passeggeri che escono dei vagoni a decine, come in qualsiasi giornata pre- quarantena”. “A bordo dei treni EAV zero controlli e zero– dichiara Adolfo Vallini dell’Esecutivo Privinciale USB Lavoro Privato – sono centinaia i passeggeri che stamattina sono stati ...

“Nascere non basta.È per rinascere che siamo nati.Ogni giorno.”(P.Neruda) Siamo partiti ufficialmente con la Fase 2 , e siamo quindi in un particolare momento in cui da un lato proviamo cautamente a r ...

ti seguo dai tempi di blogspot, prima in modo sporadico e poi col tempo, sempre meno sporadico e praticamente costante. (…) Giungo quindi alla domanda che volevo porti. Mi trovo in estrema difficoltà ...

